Томские ученые получили крупный грант на исследование климата Арктики

Томский госуниверситет получил крупный грант на изучение изменения климата в Сибири и Арктике, сообщила пресс-служба вуза.

Минобрнауки РФ выделило вузу 150 миллионов рублей для оснащения исследовательской инфраструктуры «Мегаустановка», которая нужна для изучения Сибири и Арктики. На эти деньги закупят оборудование, которое позволит получить данные о таянии ледников, объемах эмиссии парниковых газов в атмосферу и их транспорте в мировой океан.

«Таяние ледников, рост эмиссии парниковых газов и целый ряд других факторов способны кардинально изменить привычный уклад жизни населения и социально-экономическую ситуацию», – объяснила представитель вуза Людмила Борило.

Инфраструктуру «Мегаустановки» ТГУ (сети научных станций, расположенных на протяжении 3,5 тысячи километров) пополнят устройства, позволяющие проводить исследования на мировом уровне.

Например, в пойме Оби, где ТГУ с партнерами намерен создать карбоновый полигон, планируется установка пульсационных систем для измерения парниковых газов. Это даст возможность для проведения экспериментов по измерению эмиссии и поглощению парниковых газов, оценивать временную изменчивость этих потоков и другие параметры.

Оборудование также разместят на базе автомобильного и водного транспорта, беспилотных летательных аппаратов. В распоряжении ученых появится беспилотный вертолет, оснащенный лидаром – лазерным сканером, «снимающим» данные о рельефе поверхности земли и ледников. Это позволит получать больше информации о масштабах и динамике таяния ледников.