НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Томские ученые получили крупный грант на исследование климата Арктики

Источник:
Sibnet.ru
407 0
Фото: Dmitrijshh / CC BY-SA 4.0

Томский госуниверситет получил крупный грант на изучение изменения климата в Сибири и Арктике, сообщила пресс-служба вуза.

Минобрнауки РФ выделило вузу 150 миллионов рублей для оснащения исследовательской инфраструктуры «Мегаустановка», которая нужна для изучения Сибири и Арктики. На эти деньги закупят оборудование, которое позволит получить данные о таянии ледников, объемах эмиссии парниковых газов в атмосферу и их транспорте в мировой океан.

«Таяние ледников, рост эмиссии парниковых газов и целый ряд других факторов способны кардинально изменить привычный уклад жизни населения и социально-экономическую ситуацию», – объяснила представитель вуза Людмила Борило.

Инфраструктуру «Мегаустановки» ТГУ (сети научных станций, расположенных на протяжении 3,5 тысячи километров) пополнят устройства, позволяющие проводить исследования на мировом уровне.

Например, в пойме Оби, где ТГУ с партнерами намерен создать карбоновый полигон, планируется установка пульсационных систем для измерения парниковых газов. Это даст возможность для проведения экспериментов по измерению эмиссии и поглощению парниковых газов, оценивать временную изменчивость этих потоков и другие параметры.

Оборудование также разместят на базе автомобильного и водного транспорта, беспилотных летательных аппаратов. В распоряжении ученых появится беспилотный вертолет, оснащенный лидаром – лазерным сканером, «снимающим» данные о рельефе поверхности земли и ледников. Это позволит получать больше информации о масштабах и динамике таяния ледников.

Еще по теме
Завод по переработке мискантуса в целлюлозу построят в Новосибирске
США построят гравитационный аккумулятор
Останки кита с четырьмя лапами обнаружили в Египте
Мужчины в Древнем Риме питались лучше женщин
смотреть все
Технологии #Наука #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уроженка Приангарья Джессика Лонг завоевала золото на Паралимпиаде
Новосибирск и Омск оказались худшими по качеству среды
Начало осени принесет в Новосибирскую область заморозки
Мать привела в полицию осквернителя мемориала в Кузбассе
Самое популярное
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
ГИБДД разрешила спор, можно ли снимать инспекторов
Мединский предложил новый обязательный ЕГЭ
ПФР рассказал о порядке получения пенсионерами 10 тысяч рублей
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле
Цены на автозапчасти резко выросли
Российские тяжелые беспилотники научили взлетать с автодорог
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Путин объявил национальную идею России
19
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
17
Посол России предостерег Лондон от провокаций в Черном море
17
Поклонскую отправят на острова в Африке
15
Талибы убили известного афганского певца
Sibnet.Ru