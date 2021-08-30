Сарик Андреасян и Лера Кудрявцева обменялись взаимными оскорблениями

Конфликт между режиссером Сариком Андреасяном и телеведущей Лерой Кудрявцевой начался из-за шутки на фестивале и продолжился в социальных сетях.

Во время фестиваля «Новая волна» Кудрявцева, объявляя очередной номер, произнесла: «Их, как фильмов у Сарика Андреасяна очень много, но, как говорится, хорошего мало».

Шутка вызвала бурную реакцию со стороны режиссера. «Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди», — ответил он в Instagram.

Кудрявцева же на оскорбления продолжила унижать режиссера, посвятив работам Андреасяна целый пост в Instagram. Она отметила, что у большинства его фильмов низкий рейтинг, а кинокритик BadComedian регулярно смеется над каждым «шедевром» Андреасяна.