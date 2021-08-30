Определились соперники сборной России по хоккею на Олимпиаде

Фото: © Федерация хоккея России
Сборная России по хоккею сыграет на групповом этапе Олимпиады-2022 в Пекине с Чехией, Швейцарией и Данией.
Россия попала в группу В. В группе А сыграют Канада, США, Германия и Китай. В группе C сойдутся Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия.
Четыре лучшие команды по итогам группового этапа получат путевки в 1/4 финала. Остальные поборются за право участвовать в этой стадии в квалификационном раунде.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России является действующим олимпийским чемпионом.
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