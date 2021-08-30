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«Щенячий патруль» обошел в прокате «Воспоминания» с Хью Джекманом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Щенячий патруль»

Мультфильм «Босс-молокосос 2» стал лидером проката по кассовым сборам за прошедший уикенд, среди новинок больше всего собрал мультфильм «Щенячий патруль».

В прошедший четверг в прокат вышел фантастический детектив «Воспоминания» с Хью Джекманом, мультфильм «Щенячий патруль в кино», хоррор «Кэндимен» и другие.

«Щенячий патруль» и «Воспоминания» стартовали в прокате почти одинаково, но мультфильм собрал на 5 миллионов рублей больше, завершив первые прокатные выходные с кассой в 58 миллионов.

У лидера проката «Босса-молокососа» касса за выходные составила 146 миллионов рублей, а на втором месте фантастическая комедия «Главный герой» (95 миллионов рублей).

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