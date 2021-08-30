НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Миссисипи потекла в другую сторону из-за урагана «Ида»

Источник:
Sibnet.ru
607 0
Фото: Jesse Allen, University of Maryland’s Global Land Cover Facility, andLANDSAT 1

Ураган «Ида», бушующий над штатом Луизиана, обратил вспять реку Миссисипи, сообщил гидролог Геологической службы США Скотт Перьен.

Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 метров в секунду в окрестностях крупнейшего в штате города Новый Орлеан, рассказал Перьен в эфире телеканала CNN.

Он объяснил «чрезвычайное необычное» явление как сильным ветром, чья скорость временами превышает 240 километров в час, так и штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.

По словам гидролога, смену течения он наблюдал 16 лет назад во время урагана «Катрина», который свирепствовал в тех же краях.

Ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане в воскресенье. Скорость ветра в пределах урагана достигает 58 метров в секунду, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 километров в час. «Ида» может стать одним из самых сильных за последние 150 лет.

Еще по теме
Начало осени принесет в Новосибирскую область заморозки
Томские ученые получили крупный грант на исследование климата Арктики
Правительство выделит миллиард на экологию Омска после жалобы Путину
Последние летние выходные в Новосибирске будут теплыми
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Уроженка Приангарья Джессика Лонг завоевала золото на Паралимпиаде
Новосибирск и Омск оказались худшими по качеству среды
Начало осени принесет в Новосибирскую область заморозки
Мать привела в полицию осквернителя мемориала в Кузбассе
Самое популярное
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
ГИБДД разрешила спор, можно ли снимать инспекторов
Мединский предложил новый обязательный ЕГЭ
ПФР рассказал о порядке получения пенсионерами 10 тысяч рублей
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД предупредил об охоте США за россиянами
Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле
Цены на автозапчасти резко выросли
Российские тяжелые беспилотники научили взлетать с автодорог
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

Alaxel

А пение птиц, тоже под запрет? А шелест листьев на ветру? А шум дождя, а раскаты грома? А стрекотание...
Sibnet.Ru