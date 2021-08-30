Миссисипи потекла в другую сторону из-за урагана «Ида»

Ураган «Ида», бушующий над штатом Луизиана, обратил вспять реку Миссисипи, сообщил гидролог Геологической службы США Скотт Перьен.

Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 метров в секунду в окрестностях крупнейшего в штате города Новый Орлеан, рассказал Перьен в эфире телеканала CNN.

Он объяснил «чрезвычайное необычное» явление как сильным ветром, чья скорость временами превышает 240 километров в час, так и штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.

По словам гидролога, смену течения он наблюдал 16 лет назад во время урагана «Катрина», который свирепствовал в тех же краях.

Ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане в воскресенье. Скорость ветра в пределах урагана достигает 58 метров в секунду, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 километров в час. «Ида» может стать одним из самых сильных за последние 150 лет.