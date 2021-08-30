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Сериал «Перекати-поле» выходит на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Многосерийная мелодраме «Перекати-поле» о девушке, мечтающей стать врачом, выходит на канале «Россия» c 30 августа.

Сюжет мелодрамы строится на судьбе девушки Маши Изимовой, которая мечтает стать врачом и выйти замуж. Но она проваливает экзамены, идет работать медсестрой в больницу, а ее жених Володя делает предложение Ирэн — дочери состоятельного бизнесмена Анатолия Воскобойникова.

Машу не утешает даже то, что ей признается в любви брат Володи Алексей. Беды обрушиваются одна за другой, и героине кажется, что милостей от судьбы ждать не приходится. На пути к счастью и настоящему чувству Маше придется пройти немало испытаний, обид и разочарований.

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Главные роли в сериале исполнили Ксения Гусева, Сергей Горобченко, Николай Добрынин, Илья Ильиных, Константин Белошапка, Наталья Щукина и Арина Постникова.

Съемки сериала проходили в Новгородской области: в Великом Новгороде, Старой Русе, Боровичах, деревне Волынь. Больницы, и сельскую, и городскую, в которых в разные периоды жизни работает главная героиня Маша, снимали в интерьерах Гуманитарного университета Великого Новгорода.

На несколько дней учебное заведение превратили в лечебное: указатели аудиторий заменили на таблички с номерами палат, в кабинетах убрали парты, а на их место поставили больничные койки. Часть сцен была отснята в деревне Волынь, где множество живописных видов: река Вишера, поля, леса. В массовке там принимали участие местные жители.

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