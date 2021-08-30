НАВЕРХ

Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу

Источник:
Sibnet.ru
572 2
Фото: © Telegram-канал ОКР

Сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу, победив в финале команду Японии.

Финальный матч состоялся в «Лужниках» в Москве и завершился со счетом 5:2 в пользу российской команды.

Голами в составе победителей отметились Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, оформивший дубль.

«Мы ощущаем безумное счастье. В чем-то мы были чуточку сильнее, больше заслуживали титула», — отметил главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в эфире «Матч ТВ».

Эта победа стала третьей в истории сборной России по пляжному футболу и первой с 2013 года. В 2015 и 2019 годах россияне занимали третьи места.

Еще по теме
Футболист погиб во время матча в Калининграде
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира
Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
Жиркова выгнали с базы сборной России
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины
22.08.2021 21:04
info.sibnet.ru
Теннисистке Весниной подарили квартиру в Сочи
17.08.2021 17:58
info.sibnet.ru
Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика
17.08.2021 12:25
info.sibnet.ru
Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн
12.08.2021 09:38
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (2)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

у сибнета главное заголовки, а содержимое текста не волнует

Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

Alaxel

А пение птиц, тоже под запрет? А шелест листьев на ветру? А шум дождя, а раскаты грома? А стрекотание...
Sibnet.Ru