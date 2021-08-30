Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу, победив в финале команду Японии.

Финальный матч состоялся в «Лужниках» в Москве и завершился со счетом 5:2 в пользу российской команды.

Голами в составе победителей отметились Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, оформивший дубль.

«Мы ощущаем безумное счастье. В чем-то мы были чуточку сильнее, больше заслуживали титула», — отметил главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в эфире «Матч ТВ».

Эта победа стала третьей в истории сборной России по пляжному футболу и первой с 2013 года. В 2015 и 2019 годах россияне занимали третьи места.