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Пьяный новосибирец обстрелял прохожих из окна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Пьяный житель Новосибирска стрелял в прохожих из окна, пострадали пять человек, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, ЧП случилось в доме №1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе в воскресенье вечером. Пьяный 59-летний местный житель обстрелял прохожих из окна квартиры на третьем этаже из охотничьего ружья.

Пострадали пять человек. Двое из них – мужчина и женщина – попали в больницу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, решается вопрос о его аресте.

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ЧП #Происшествия
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