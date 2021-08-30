Пьяный новосибирец обстрелял прохожих из окна

Фото: © СУ СКР по Новосибирской области
Пьяный житель Новосибирска стрелял в прохожих из окна, пострадали пять человек, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.
По данным ведомства, ЧП случилось в доме №1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе в воскресенье вечером. Пьяный 59-летний местный житель обстрелял прохожих из окна квартиры на третьем этаже из охотничьего ружья.
Пострадали пять человек. Двое из них – мужчина и женщина – попали в больницу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, решается вопрос о его аресте.
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