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Упавший на Камчатке вертолет Ми-8 подняли со дна озера

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Вертолет Ми-8, который 12 августа потерпел крушение на Камчатке и упал в Курильское озеро, вытащили на поверхность водоема, сказал зампред правительства Камчатского края Роман Василевский.

«Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета. Она оказалась успешной: вертолет подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега», — цитирует РБК Василевского.

По его словам, вертолет закрепили на понтонах. 30 августа операция по вытягиванию его ближе к берегу будет продолжена. После этого власти примут решение как именно достать воздушное судно из акватории озера: с использованием либо водолазов, либо специальной техники.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение утром 12 августа. На борту воздушного судна были 13 туристов. В результате инцидента погибли восемь человек. Еще восьмерым удалось спастись. В Минприроды отмечали, что выжившие спаслись благодаря открытию задних створок при ударе вертолета о воду.

Следователи рассматривают три основные версии причин произошедшего: ошибку пилота, неисправность вертолета и плохие погодные условия. Росавиация запретила компании «Витязь-Аэро», которая эксплуатировала вертолет, совершать коммерческие перевозки.

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