Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле

Девять человек погибли в результате ракетного удара сил США в Кабуле, все они были членами одной семьи, сообщают западне СМИ.

Среди жертв были шестеро детей, самым младшим было по два года, приводит ТАСС сообщение CNN.

Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация запрещена в России).

В результате атаки американских военных были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.