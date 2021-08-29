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Шойгу оценил угрозу со стороны Украины

Источник:
«Соловьев Live»
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Россия считает украинцев братским народом и не рассматривает Украину как угрозу, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ — это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», — сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Шойгу выразил надежду, что ситуация на Украине когда-то поменяется, «и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно»

Служба безопасности Украины 18 июля сообщила, что вызвала Шойгу для предъявления обвинения и проведения следственных действий. Министра уведомили прибыть 20 июля в Мариуполь. Позднее СБУ заявило, что неявка Шойгу по вызову в СБУ для предъявления обвинения и проведения следственных действий не помешает рассмотреть дело против него в суде.

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