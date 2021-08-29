Врач рассказал об опасных методах лечения простуды

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил опасные методы лечения простуды.

Осеннюю простуду многие люди ошибочно считают заболеванием, которое не требует медицинской помощи и предпочитают народные средства, сказал врач. Но такие способы лечения опасны. Так, по его словам, категорически не рекомендуется вставлять при простуде в ноздри ломтики лука или чеснока.

!В момент простуды развивается отек слизистой оболочки. При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек. Для слизистой это будет ожог», — сказал Зайцев в беседе на радио Sputnik.

Он отметил, неэффективен в борьбе с простудой и еще один популярный метод «деревенской» медицины — поход в баню. «В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья (каналы рядом с носовой полостью), и воспаление начинает проявляться еще сильнее», — обратил внимание врач

«В баню можно, когда человек выздоравливает, но не в самом начале болезни», – уточнил Зайцев.