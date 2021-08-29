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Талибы убили известного афганского певца

Источник:
РИА Новости
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Фото: VOA

Боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) убили местного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана

Как рассказал источник РИА Новости, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили. О смерти исполнителя также написал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

«Жестокость "Талибана" продолжается в Андарабе. Сегодня (в субботу — ред.) они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел "наша прекрасная долина... земля наших предков..." никогда не подчинится жестокость талибов», — заявил бывший министр в Twitter.

В начале августа движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли ее под контроль.

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