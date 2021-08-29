Талибы убили известного афганского певца

Боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) убили местного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана

Как рассказал источник РИА Новости, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили. О смерти исполнителя также написал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

«Жестокость "Талибана" продолжается в Андарабе. Сегодня (в субботу — ред.) они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел "наша прекрасная долина... земля наших предков..." никогда не подчинится жестокость талибов», — заявил бывший министр в Twitter.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

В начале августа движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли ее под контроль.