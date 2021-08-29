Эксперт подсказал способ узнать, кто звонит с неизвестного номера

Ни один звонящий не может полностью замаскировать себя доступными средствами — существует достаточно различных средств определения входящего номера, рассказывает директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Одним из них служат различные базы данных мошенников или специальные приложения, разработанные банками, операторами связи или другими организациями, которые работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда исходит звонок, приводит «Прайм», слова эксперта.

Но периодически нежелательные входящие звонки не распознаются. В таком случае эксперт советует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений.

Также можно попробовать найти звонящего в мессенджере: там иногда можно увидеть фотографию и описание, которое и наведет вас на мысль: кем звонящий является на самом деле, предлагает Мясоедов.