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Шойгу заявил, что талибы вооружены лучше украинской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru

Более 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin достались движению «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) после ухода США из Афганистана, это больше, чем у украинской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Если <...> говорят, что на Украину поставлены из Соединенных Штатов "джавелины", я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки», — сказал Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что российская сторона отмечает в качестве основных угроз и рисков Афганистана наркотики и большое количество оружия, в частности переносного высокоточного — переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет.

На вопрос, вооружены ли талибы лучше, чем армия Украины, глава Минобороны ответил: «Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить».

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Оборона #Оружие #Армия
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