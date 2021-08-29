Парапланерист в Иркутской области упал в реку и утонул

Следствие проводит проверку по факту падения парапланериста в реку Лену в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно установлено, что 28 августа в вечернее время парапланерист при пролете под автомобильным мостом, расположенным в акватории реки Лены города Усть-Кута Иркутской области, зацепил силовой установкой водную гладь реки, в результате чего двигатель летательного аппарата перестал работать», — говорится в сообщении.

По данным следствия, парапланерист упал в воду, запутался в стропах и утонул.

Проводится досдеследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сказано в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.