НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Парапланерист в Иркутской области упал в реку и утонул

Источник:
Sibnet.ru
324 0
Фото: 0x010C / CC BY-SA 4.0

Следствие проводит проверку по факту падения парапланериста в реку Лену в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно установлено, что 28 августа в вечернее время парапланерист при пролете под автомобильным мостом, расположенным в акватории реки Лены города Усть-Кута Иркутской области, зацепил силовой установкой водную гладь реки, в результате чего двигатель летательного аппарата перестал работать», — говорится в сообщении.

По данным следствия, парапланерист упал в воду, запутался в стропах и утонул.

Проводится досдеследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сказано в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Еще по теме
Люди погибли в результате ДТП с грузовиком в Омской области
Тело пропавшего подростка нашли в Новосибирске
Жителей эвакуировали из затопленного села в Бурятии
Бомбардировщик Су-24 загорелся и упал сразу после взлета
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парапланерист в Иркутской области упал в реку и утонул
Люди погибли в результате ДТП с грузовиком в Омской области
Путин поздравил алтайского паралимпийца Жданова с победой
Алтайский пловец установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Самое популярное
Россия представила собственную Windows
Точно разбудят: необычные будильники для смартфона
Путин объявил национальную идею России
Разведка США доложила о происхождении коронавируса
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Путин объявил национальную идею России
24
Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре
21
Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам
19
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
17
Посол России предостерег Лондон от провокаций в Черном море
Sibnet.Ru