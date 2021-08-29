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Люди погибли в результате ДТП с грузовиком в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водитель грузовика Scania выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем Toyota Mark II на трассе Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, сообщает пресс-служба УМВД Омской области.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Mark II — мужчина 1995 года рождения, а также четыре его пассажира, в том числе трое детей (личности в настоящее время устанавливаются), госпитализированы, еще два пассажира скончались на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе.

Сообщение о ДТП поступило 28 августа в 20.10 по местному времени в дежурную часть отдела МВД России по Крутинскому району.

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