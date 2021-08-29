Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Сборная России вышла в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, вырвав победу у команды Швейцарии

Игроки сборной России вышли в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.

Матч против команды Швейцарии, прошедший в субботу, завершился победой российских «пляжников» в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось вничью, причем россияне отыгрались за 20 секунд до финальной сирены благодаря голу Антона Шкарина.

В серии пенальти все пять попыток российских футболистов оказались точными. Решающий мяч на счету Юрия Кращенинникова.