НАВЕРХ

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Источник:
РИА Новости
307 2

Сборная России вышла в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, вырвав победу у команды Швейцарии

Игроки сборной России вышли в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.

Матч против команды Швейцарии, прошедший в субботу, завершился победой российских «пляжников» в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось вничью, причем россияне отыгрались за 20 секунд до финальной сирены благодаря голу Антона Шкарина.

В серии пенальти все пять попыток российских футболистов оказались точными. Решающий мяч на счету Юрия Кращенинникова.

Еще по теме
Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
Жиркова выгнали с базы сборной России
Мамаев впервые рассказал о разводе
Российскому футболу предложили полную отмену лимита на легионеров
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины
22.08.2021 21:04
info.sibnet.ru
Теннисистке Весниной подарили квартиру в Сочи
17.08.2021 17:58
info.sibnet.ru
Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика
17.08.2021 12:25
info.sibnet.ru
Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн
12.08.2021 09:38
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (2)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
29
Путин объявил национальную идею России
24
Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре
21
Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам
19
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
17
Посол России предостерег Лондон от провокаций в Черном море
Sibnet.Ru