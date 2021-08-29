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Глава МИД Украины пообещал устроить проблемы Поклонской

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде, заявил о возможности Киева «испортить ей жизнь».

«Если она ей [гражданкой Украины] остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь», — заявил глава МИД Украины. Если же у Поклонской только гражданство России, то «это их дело назначать кого угодно и куда угодно», считает Кулеба.

Поклонская ответила на заявление Кулебы. «Испортить жизнь» — этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают что портят жизнь», — сказала она РБК. Поклонская считает, что Кулеба — грамотный человек, «но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп».

Депутат добавила, что тех, кто хочет испортить ей жизнь, много, «можно в очередь становиться, желательно в алфавитном порядке». Поклонская ранее говорила, что вышла из украинского гражданства в марте 2014 года.

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