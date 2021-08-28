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Назван самый опасный штамм коронавируса

Источник:
Sky News
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Фото: © NIAID

Заразившиеся штаммом коронавируса «дельта» люди в два раза чаще попадают в больницу по сравнению с теми, кто заражен другими вариациями инфекции, выяснили британские ученые.

Вариант «дельта» был зарегистрирован в Индии в конце 2020 года, исследования показали, что он может быть на 50% более заразным, чем вариант «альфа», который впервые был обнаружен в Англии, передает Sky News.

По оценке специалистов, заражение штаммом «дельта» вдвое увеличивает риски тяжелого течения болезни. При этом сейчас в Англии на этот штамм приходится порядка 98% от всех заражений.

Подчеркивается, что вакцинация достаточно эффективно защищает от штамма «дельта», поэтому для минимизации рисков достаточно получить две дозы любых вакцин от коронавируса, которые в настоящее время предлагаются гражданам.

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