США построят гравитационный аккумулятор

Американская компания Energy Vault привлекла 100 миллионов долларов инвестиций на строительство первых гравитационных накопителей энергии.

Первую установку до конца года начнут строить в США, а со следующего года — в Европе, на Ближнем Востоке и в Австралии. Инвесторами проекта выступили такие известные партнеры, как SoftBank и Aramco.

Установка представляет собой автоматический башенный кран с шестью стрелами. Энергия запасается в процессе поднятия на высоту 35-тонных блоков, сделанных из любого материала прямо на месте.

Энергия запасается днем, а также в ветреную погоду с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов, с ее помощью электромоторы крана поднимают груз. Спуск блоков на землю под действием гравитации запускает обратную выработку электроэнергии в электрогенераторах.

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Разработчики утверждают, что КПД установки достигает 85 %. При этом эксплуатационный ресурс такого гигантского аккумулятора превышает 35 лет, а обслуживание кранами нескольких площадок позволяет масштабировать запасаемую емкость до нескольких гигаватт-часов.