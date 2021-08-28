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Российская полиция навестила солиста Rammstein

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Сотрудники полиции ночью пришли в гостиничный номер к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну, чтобы предупредить о необходимости соблюдения ограничений массовых мероприятий из-за коронавируса.

«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В номере отеля в Завидово, где остановился музыкант, силовики провели следственные мероприятия. В результате после конфликта с полицейскими был задержан один из представителей Линдеманна.

Артист приехал в Тверскую область для выступления в фестивале в поддержку партии «Родина». Через несколько дней Линдеманн также выйдет на сцену на фестивале «Спасская башня», который пройдет на Красной площади в Москве.

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