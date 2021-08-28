Автомобилистам запретят наживаться на попутчиках

Министерство транспорта России разработало законопроект, предполагающий ограничение суммы компенсации за поездку, их число в сутки и введение более строгих правил к транспорту для водителей, пользующихся сервисами поиска попутчиков.

Нововведение призвано повысить безопасность совместных поездок и исключить из этой сферы недобросовестных перевозчиков, пишут «Известия». Так, законопроект ограничивает размер компенсации, которую получает водитель транспортного средства от попутчика.

Стоимость будет рассчитывать из среднего расхода топлива и смазочных материалов, протяженности и тарифа участков платных трасс. Она также не может превышать величину, равную отношению суммы расходов водителя к количеству участников совместной поездки.

Также планируется ввести ограничение по количеству поездок на один автомобиль. Если маршрут не превышает 100 километров, то можно осуществить две совместные поездки в сутки и не более десяти за семь дней.