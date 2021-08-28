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Автомобилистам запретят наживаться на попутчиках

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство транспорта России разработало законопроект, предполагающий ограничение суммы компенсации за поездку, их число в сутки и введение более строгих правил к транспорту для водителей, пользующихся сервисами поиска попутчиков.

Нововведение призвано повысить безопасность совместных поездок и исключить из этой сферы недобросовестных перевозчиков, пишут «Известия». Так, законопроект ограничивает размер компенсации, которую получает водитель транспортного средства от попутчика.

Стоимость будет рассчитывать из среднего расхода топлива и смазочных материалов, протяженности и тарифа участков платных трасс. Она также не может превышать величину, равную отношению суммы расходов водителя к количеству участников совместной поездки.

Также планируется ввести ограничение по количеству поездок на один автомобиль. Если маршрут не превышает 100 километров, то можно осуществить две совместные поездки в сутки и не более десяти за семь дней.

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Топ комментариев

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

PRoSpekt

Прям как в фильме "День выборов")Чего им можно пообещать?А чего у них нет?Ничего у них нет!Тогда так,...

Алекс555

Говорит нигде нет. Много чего нигде нет. И Налогов таких нигде нет для олигархов. и много ,много чего...

Drronum

Ох уж эти популисты перед выборами!)))))))
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