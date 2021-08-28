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Тело пропавшего подростка нашли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Тело пропавшего подростка нашли в реке Обь, признаков криминальной смерти не обнаружили, сообщает СУ СК РФ по Новосибирску.

Проверкой установлено, что 24 августа в полицию поступило заявление об исчезновении 14-летнего подростка.

Тело обнаружили в реке Обь на территории Железнодорожного района Новосибирска. На теле не обнаружили повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

PRoSpekt

Прям как в фильме "День выборов")Чего им можно пообещать?А чего у них нет?Ничего у них нет!Тогда так,...

Алекс555

Говорит нигде нет. Много чего нигде нет. И Налогов таких нигде нет для олигархов. и много ,много чего...

Drronum

Ох уж эти популисты перед выборами!)))))))
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