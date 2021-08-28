Тело пропавшего подростка нашли в Новосибирске

Тело пропавшего подростка нашли в реке Обь, признаков криминальной смерти не обнаружили, сообщает СУ СК РФ по Новосибирску.

Проверкой установлено, что 24 августа в полицию поступило заявление об исчезновении 14-летнего подростка.

Тело обнаружили в реке Обь на территории Железнодорожного района Новосибирска. На теле не обнаружили повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.