Жителей эвакуировали из затопленного села в Бурятии

Уровень воды в поселке Наушки в Бурятии достиг пола в 17 домах, всего паводок затронул свыше 50 дворовых территорий. Из села эвакуировали 11 человек, сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

«Укомплектовывается пункт временного размещения, поставлено 15 спальных мест. Дополнительно организован подвоз бутилированной воды», — говорится в сообщении муниципалитета.

Накануне в поселке ввели режим ЧС. Вода поступила по реке Селенге с территории Монголии. В результате паводка поверхностными водами подтопило 52 придомовых участка, где проживают около 100 человек, в том числе 25 детей.

Поселок Наушки расположен на юге Бурятии, в Кяхтинском районе, недалеко от российско-монгольской границы. В населенном пункте проживают около 3 тысяч человек. На месте ЧП работает оперативная группа администрации района.