НАВЕРХ

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1045 / CC BY-SA 3.0

Португальский футболист Криштиану Роналду перейдет из итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Сообщение о переходе 36-летнего форварда опубликовано на официальном сайте английского клуба.

«Клуб достиг соглашения с "Ювентусом" о переходе Криштиану Роналду при условии согласования личных условий, получения визы и результатов медицинского обследования», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Известно, что клуб сделал предложение 36-летнему португальцу о контракте после того, как он обсудил возвращение в клуб с экс-тренером Алексом Фергюсоном, который имеет значительное влияние на форварда.

Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время он трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого в составе МЮ он выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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