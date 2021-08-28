Молодежь на «Жигулях» влетела в плиту, трое погибли. ВИДЕО

«Жигули» в субботу врезались в бетонную плиту, двое парней и девушка погибли на месте, еще один мужчина доставлен в больницу, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

В субботу около 05.30 водитель на автомобиле «ВАЗ 2114» на проспекте Дзержинского, 169 корпус 2 резался в препятствие — бетонную плиту.

В результате ДТП двое не установленных мужчин, около 20 лет, и одна не установленная девушка, около 17 лет погибли. Еще один не установленный мужчина, около 20 лет доставлен в больницу.