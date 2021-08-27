Кремль осудил плакаты с Калининградом в составе Германии

Российские власти негативно восприняли появление на улицах германского города агитационных плакатов с Калининградской областью в составе ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность России», — приводит РИА Новости слова Пескова. При этом он уточнил, что эта ситуация позволила понять, какие территориальные устремления есть среди немецких политических сил.

Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах.

В прокуратуре Ростока, там изучат ситуацию, сейчас материалы находятся в полиции города Тетеров, где появились плакаты. Пока их происхождение остается неизвестным.

Современная Калининградская область находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила наступательная операция советских войск, в результате которой красноармейцы освободили северную часть Польши.

После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.