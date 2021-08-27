Глава АвтоВАЗа высказался о главной проблеме компании

Главная проблема АвтоВАЗа, сдерживающая его развитие, — излишняя забюрократизированность, заявил президент компании Николя Мор.

«Что еще немного расстраивает, так это сложность процессов и бюрократия, чего на АвтоВАЗе по-прежнему достаточно много. Я был рад прочесть приказ господина Полякова от 1974 года, который призывает упрощать и ускорять процессы на заводе», — сказал Мор в интервью телеканалу «Тольятти 24».

Этот приказ напечатали на плакате и повесили на стене в зале заседаний, для того чтобы каждый мог осознать, что бюрократия создает много проблем.

Также он отметил, что фактически не уходил с АвтоВАЗа в 2018 году, когда президентом стал Ив Каракатзанис. Все прошедшее с тех пор время до возвращения Мор в статусе операционного директора Renault в Евразии следил за процессами внутри компании и пытался найти способ оптимизировать их.