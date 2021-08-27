Белый дом отреагировал на требования отставки Байдена

Белый дом отреагировал на требования отставки президента США Джо Байдена из-за кризисной ситуации в Афганистане и гибели меньшей мере 13 американских военных в кабульском аэропорту.

«Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились», — цитирует ТАСС официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи ранее сообщал, что 12 военных США погибли при атаке близ аэропорта Кабула, 15 ранены. Позднее стало известно о смерти еще одного раненого военнослужащего.

После взрывов у аэропорта Кабула ряд конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии призвали Байдена уйти в отставку и признать вину за просчеты в организации вывода войск и эвакуации гражданских лиц из Афганистана.