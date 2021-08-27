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Жиркова выгнали с базы сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Бывшего футболиста сборной России и «Зенита» Юрия Жиркова попросили прекратить тренировки на базе национальной команды в Новогорске. Представитель сборной объяснил это ограничениями из-за профилактики распространения коронавируса.

Жирков проходил в Новогорске курс реабилитации после травмы, полученной в матче Россия — Бельгия на Евро-2020, а начальник сборной Сергей Куличенко обратился к игроку с просьбой не появляться на базе во время пребывания там национальной команды, написал журналист «Спорт-Экспресса» Илья Казаков. Позднее 38-летний футболист подтвердил эту информацию.

Этот запрет связан с «ковидным протоколом», заявил руководитель пресс-службы сборной России по футболу Самвел Авакян.

«Сергей выразил свою обеспокоенность в связи с риском распространения COVID-19 и попросил тренера построить программу тренировок так, чтобы занятия в Новогорске не выпадали на дни, когда на базе находится сборная», — пояснил представитель сборной.

Жирков провел за сборную России 105 матчей. Вместе с командой защитник завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008. Контракт футболиста с «Зенитом» истек, в данный момент защитник находится в статусе свободного агента.

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