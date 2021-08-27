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Талибы запретят музыку в Афганистане

Источник:
РБК
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Фото: Voice of America News

Террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) намерена запретить публичное исполнение музыки в Афганистане, так как это, по их мнению, не соответствует нормам ислама. Об этом в интервью The New York Times заявил представитель группировки Забихулла Муджахид.

По данным издания, Забихулла Муджахид, исполняющий сейчас роль пресс-секретаря группировки, в новом правительстве страны может стать министром информации и культуры.

«Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того чтобы оказывать на них давление», — сказал Муджахид.

Вместе с тем он заявил, что талибы не намерены запрещать женщинам выходить из дома или обязательно закрывать лицо. А требование о том, что женщин при выходе из дома всегда должен будет сопровождать мужчина-опекун, он назвал «неправильно понятым» — сопровождение мужчин будет обязательно только в длительных поездках, длительностью больше трех дней. «Если они идут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам [мужчина-опекун]», — сказал он.

Ранее Муджахид от лица группировки призвал женщин в Афганистане временно не выходить из дома, объяснив это соображениями безопасности. Опасность, с его слов, могут представлять сами боевики «Талибана».

«Мы обеспокоены тем, что наши силы <...> еще не прошли хорошую подготовку и могут плохо обращаться с женщинами. Мы не хотим, чтобы наши силы причиняли вред или преследовали женщин», — заявлял он.

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