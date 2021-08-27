Глава Минобрнауки ответил на критику системы приема в вузы

Минобрнауки Валерий Фальков предложил увеличить число топ-вузов в регионах, ужесточить требования к олимпиадам и присмотреться к ЕГЭ по отдельным предметам.

На платформе change.org появилась петиция, в которой абитуриенты указывали, что существующий порядок приема в одну волну не является справедливым, кроме того, у выпускников школ есть риск не поступить ни в один вуз

Авторы обращения указывают, что оценить свои шансы на поступление было проблематично, а также жалуются на то, что в последние минуты работы комиссии подавший заявление «мог опуститься в списках на 10–20 позиций и вылететь» с бюджета. В такой ситуации подать заявление на зачисление в другом вузе уже не представлялось возможным.

К изменению ситуации с приемом нужно подходить комплексно, рассказал Фальков в интервью телеканалу РБК. По его словам, кампания с двумя волнами также не была лишена лотереи, в первую очередь для региональных выпускников школ, которые не подают документы на зачисление в топ-вузы, ожидая поступления в родном регионе.

Для изменения приемной кампании, с его точки зрения, необходимо: увеличить число топ-вузов в регионах, пересмотреть и ужесточить требования к олимпиадам, а также проанализировать отдельные предметы в рамках ЕГЭ.

Накануне стало известно, что сразу несколько ведущих вузов, в том числе МФТИ, МАДИ и другие, не смогли набрать необходимое количество первокурсников и объявили дополнительный набор.