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Егор Крид выпустил песню «Скоро весна» со своим отцом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © egorkreed, instagram.com/egorkreed

Певец Егор Крид записал первый совместный трек со своим отцом, в песне говорится о любви к женщине.

Песня «Скоро весна» расписана на два куплета, один исполняет Егор Крид, второй — его отец Николай Булаткин. В каждом куплете мужчины поют о своих любимых женщинах.

Отец рэпера не занимается профессиональной карьерой. Он бизнесмен и директор фабрики по переработке орехов.

По словам Егора Крида, новую песню он посвятил своим родителям и сестре. С папой он спел впервые. «Я мечтаю, чтобы этот трек попал в топ-чарты», — сказал певец.

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Топ комментариев

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....

Alaxel

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