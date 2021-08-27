Егор Крид выпустил песню «Скоро весна» со своим отцом

Певец Егор Крид записал первый совместный трек со своим отцом, в песне говорится о любви к женщине.

Песня «Скоро весна» расписана на два куплета, один исполняет Егор Крид, второй — его отец Николай Булаткин. В каждом куплете мужчины поют о своих любимых женщинах.

Отец рэпера не занимается профессиональной карьерой. Он бизнесмен и директор фабрики по переработке орехов.

По словам Егора Крида, новую песню он посвятил своим родителям и сестре. С папой он спел впервые. «Я мечтаю, чтобы этот трек попал в топ-чарты», — сказал певец.