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«Армия-2021»: амфибии, камикадзе и антидронный чемоданчик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны РФ
Международный военно-технический форум «Армия» — это ежегодная демонстрация новинок в области вооружений и военной техники. В этом году российские компании-разработчики сделали акцент на роботизированность и сверхпроходимость.

«Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать, что еще долго не будут иметь», — оценил представленные новинки президент России Владимир Путин.

Разведка на воде и в песках

«Военно-промышленная компания» («ВПК») впервые представила на форуме амфибийный многоцелевой бронированный автомобиль.

«Это плавающая разведывательная машина, которая максимально унифицирована с другой нашей новинкой — автомобилем "Атлет-Э". Это дальнейшее развитие автомобиля "Тигр", который зарекомендовал себя очень хорошо в самых тяжелых условиях, выполняя самые ответственные государственные задачи», — сообщил ТАСС директор по развитию компании Владимир Матанский.

По его словам, автомобиль имеет российский дизельный двигатель в 240 лошадиных сил и «оснащен проверенной отработанной трансмиссией». С 2022 года автомобиль будет запущен в серию.

Еще одна разработка для бесшумной разведки — электромобиль «ЭРА». Машина апробирована на песчаных дюнах в сложных дорожных и погодных условиях. Для преодоления бездорожья у полноприводного электромобиля есть «зубастые» шины.

Емкость литий–ионной батареи составляет 80 А*ч. Запас хода не превышает 120 километров. Электромобиль может достичь скорости в 80 километров в час. Двухместный автомобиль оснащен солнечной панелью, площадкой для беспилотного аппарата на крыше, противоосколочной тканью, а также системой рекуперации (вентиляции).

Камикадзе и антидронный чемоданчик

Военные действия уже трудно представить без дронов. Россия работает сразу над двумя направлениями — усовершенствованием своих дронов и разработкой систем противодействия вражеским устройствам.

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил мобильную систему противодействия беспилотникам «Защита». Станция помещается в нескольких переносных кейсах и приводится в рабочий режим за 30 минут.

«антидронный» чемоданчик
«Антидронный» чемоданчик
Фото: © «Росэлектроника»

Как рассказал гендиректор концерна «Вега» Вячеслав Михеев, станция вычисляет летательные аппараты в диапазоне 360 градусов и на расстоянии до 12 километров, определяет, какого они типа — самолетного, вертолетного или конвертоплан. «Защита» способна обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом.

Система невидима для других радиолокационных станций и устойчива к радиопротиводействию благодаря использованию технологии пассивной когерентной локации.

Также российские разработчики представили беспилотник-камикадзе. Это морская модификация ударного беспилотного летательного аппарата КУБ-БЛА, рассказал руководитель спецпроектов ZALA AERO (госкорпорация «Ростех») Никита Хамитов.

Скорость полета беспилотника достигает 130 километров в час. Работать он может полчаса. Обновление позволяет применять беспилотный комплекс в составе роя. Аппарат можно размещать на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения.

После запуска беспилотник патрулирует в воздухе, обнаруживает цель и атакует ее. На поле боя аппарат способен поражать танки, пробивая сверху  крышу башни, где толщина брони минимальна. 

Беспилотник-камикадзе
Фото: © ZALA AERO

Еще одна новинка — подводный беспилотник для обследования дна, способный уходить в автономное плавание на три месяца. Он погружается на 300 метров и двигается со скоростью полтора километра в час.

Беспилотник можно использовать для поиска мин. Это решает проблему донных мин, которые обычно «прячутся», заиливаются и внешне могут быть похожи на подводный камень. Дроны запросто их «вычисляют». 

Виртуальные тренажеры

«Значительное внимание на форуме будем уделять таким направлениям, как применение в войсках искусственного интеллекта и робототехники, новейших систем связи и управления», — обратил внимание Путин.

Так, калининградская компания «Идробалтика» впервые представила многофункциональный робототехнический комплекс «Янтарь» для оснащения российских противоминных кораблей.

«Комплекс "Янтарь" предназначен главным образом для идентификации и обезвреживания мин. Он имеет простую конструкцию, может устанавливаться на любой носитель, в том числе на тральщики всех российских проектов, функционален при решении задач противоминной обороны», — сказал ТАСС гендиректор проектно-производственного предприятия Сергей Цуркан.

Это подводный «вертолет» с пятью винтами, работающий на глубине 400 метров. Он легко опускается на глубину и быстро возвращается на поверхность. Если возникает такая необходимость, оператор в любой момент может взять на себя ручное управление.

Еще одна новинка — тренажер виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки десанта и спецназа «Хамелеон VR. Дуэль», разработанный с учетом боевого сирийского опыта. 

Его уникальность состоит в том, что военнослужащий ведет бой не с виртуальным противником, а с реальным военнослужащим в виртуальной среде. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что такие тренажеры необходимо использовать не только для подготовки курсантов, но и поставить в войска.

Авиатренажер
Авиатренажер
Фото: © Минобороны РФ

А авиатренажер «Diamond DA-42T» (российская версия австрийских самолетов Diamond), представленный на выставке, сейчас проходит апробацию в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков.

Он представляет из себя полностью идентичную тренажерную кабину самолета. Летчики смогут отработать на нем всевозможные сложные ситуации, возникающие в реально полете. 

«В рамках форума представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники – от стрелкового до артиллерии, танков, военной боевой авиации. Большинство из них были испытаны и прошли проверку в боевых условиях — в реальных боевых условиях доказали свою надежность и эффективность», — подчеркнул Путин.

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Оборона #Оружие #Аналитика
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