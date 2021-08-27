Последние летние выходные в Новосибирске будут теплыми

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Суббота в Новосибирске будет жаркой, воскресенье – прохладнее, но, по данным синоптиков, погода все еще останется летней.
Как сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, в субботу в Новосибирске будет 27-29 градусов жары, осадков не ожидается, но возможна небольшая облачность.
В воскресенье ожидается 23-25 градусов тепла днем и 14-16 – ночью. Днем возможен дождь, но кратковременный. В ночь на понедельник будет 13-15, днем – 19-21 градусов тепла, также возможен кратковременный дождь.
correctorПотому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..
correctorНациональная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??
VALGOR"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....
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