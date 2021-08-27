Последние летние выходные в Новосибирске будут теплыми

Суббота в Новосибирске будет жаркой, воскресенье – прохладнее, но, по данным синоптиков, погода все еще останется летней.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, в субботу в Новосибирске будет 27-29 градусов жары, осадков не ожидается, но возможна небольшая облачность.

В воскресенье ожидается 23-25 градусов тепла днем и 14-16 – ночью. Днем возможен дождь, но кратковременный. В ночь на понедельник будет 13-15, днем – 19-21 градусов тепла, также возможен кратковременный дождь.