НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Последние летние выходные в Новосибирске будут теплыми

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суббота в Новосибирске будет жаркой, воскресенье – прохладнее, но, по данным синоптиков, погода все еще останется летней.

Как сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, в субботу в Новосибирске будет 27-29 градусов жары, осадков не ожидается, но возможна небольшая облачность.

В воскресенье ожидается 23-25 градусов тепла днем и 14-16 – ночью. Днем возможен дождь, но кратковременный. В ночь на понедельник будет 13-15, днем – 19-21 градусов тепла, также возможен кратковременный дождь.

Еще по теме
Правительство выделит миллиард на экологию Омска после жалобы Путину
Дроздов записал аудио-экскурсию для легендарного теплохода Алтая
Ученые оценили объем микропластика в сибирских реках
Сотрудники заповедника у Байкала устроили фотосессию для ящериц
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Правительство выделит миллиард на экологию Омска после жалобы Путину
Последние летние выходные в Новосибирске будут теплыми
Алтайские горы и буренки восхитили Филиппа Киркорова
Второй подросток с коронавирусом умер в Кузбассе
Самое популярное
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть
Россия представила собственную Windows
Россия неожиданно получила крупную помощь МВФ
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава Минобрнауки ответил на критику системы приема в вузы
Белый дом отреагировал на требования отставки Байдена
Депутат предложил отменить МРОТ
Глава АвтоВАЗа высказался о главной проблеме компании
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....

Alaxel

Микробиологическая лаборатория в Форт-Дерике (США), по заказу Пентагона, на гранды президента Обамы 2014-2015гг....
Sibnet.Ru