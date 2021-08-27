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Останки кита с четырьмя лапами обнаружили в Египте

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Robert W. Boesseneckler

Хищник весом в 600 килограммов имел четыре лапы, ходил по суше и плавал в воде, а также имел мощную вытянутую челюсть, с помощью которой легко расправлялся с крокодилами и млекопитающими.

Из-за формы своей головы новый вид получил имя Phiomicetus anubis в честь древнеегипетского бога смерти Анубиса, которого изображают в виде человека с головой шакала, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Proceedings of the Royal Society.

Окаменелые останки Phiomicetus anubis были обнаружены еще в 2008 году во время экспедиции в египетский оазис Эль-Файюм, известный своими окаменелостями морских обитателей, живших на Земле в период эоценовой эпохи (от 56 до 33,9 миллионов лет назад).

Но палеонтологам удалось идентифицировать найденные останки лишь сейчас. В конце августа египетские ученые опубликовали свое исследование в журнале

Phiomicetus anubis является наиболее ранним представителем группы полуводных китов Африки, которые все еще жили на суше, но уже постепенно перемещались в океан и превращались в морских существ.

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