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ГИБДД перечислила самые опасные ошибки со смартфоном за рулем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Free-Photos / Pixabay License

Использование режима громкой связи и навигатора со смартфона — одни из самых ошибок, которые совершают водители, сообщает ГИБДД.

По данным ведомства, за последние пять лет количество аварий, совершенных из-за использования телефона за рулем, выросло на 15%. До 70% женщин и 55% мужчин признались, что как минимум один раз создавали аварийную ситуацию из-за разговора по телефону.

Самые опасные ошибки за рулем:

Считать абсолютно безопасным использование режима громкой связи. Исследования показывают, что водителя отвлекает именно сам факт разговора, а не то, что он держит телефон в руке.

Думать, что писать сообщения за рулем безопасно. Во многих странах за такие действия предусмотрены серьезные штрафы.

Думать, что вы можете с одинаковым успехом сразу делать несколько дел — «в таком режиме на самом деле может работать только 2% жителей планеты Земля».

Не пользуйтесь навигатором со смартфона, а если вы все-таки это делаете, то установите специальное крепление, чтобы не держать телефон в руке.

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Топ комментариев

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....

Alaxel

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