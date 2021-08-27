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Отношения Прусикина и Таюрской начались с дружеского секса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sonyatayurskaya, instagram.com/sonyatayurskaya

Участница группы Little Big Софья Таюрская откровенно рассказала, что ее роман с Ильей Прусикиным начался с дружеского секса.

«В какой-то вечер напились с ребятами. Остались вдвоем. Болтаешь по душам, сидишь и думаешь: "Блин, ну ты один и я одна. У меня давно не было секса. А может, попробуем?". Это происходит, и ты просыпаешься с мыслью: "Ладно, секс по дружбе". Мы взрослые люди, здоровые, нам всем необходим секс. Это как будто бы ничего не меняет, вы просто чисто физически друг другу помогли», — сказала Таюрская в YouTube шоу «Бабские истории».

После этого началась пандемии, и вся команда оказалась «заперта» на самоизоляции. Ситуация с дружеским сексом опять повторилась, а после этого у пары уже начались романтические отношения.

Ранее Таюрскую обвиняли в том, что она увела Прусикина из семьи. Певица утверждает, что любовная история с коллегой началась уже после того, как они оба оказались свободными.

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Топ комментариев

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....

Alaxel

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