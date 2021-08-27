Отношения Прусикина и Таюрской начались с дружеского секса

Участница группы Little Big Софья Таюрская откровенно рассказала, что ее роман с Ильей Прусикиным начался с дружеского секса.
«В какой-то вечер напились с ребятами. Остались вдвоем. Болтаешь по душам, сидишь и думаешь: "Блин, ну ты один и я одна. У меня давно не было секса. А может, попробуем?". Это происходит, и ты просыпаешься с мыслью: "Ладно, секс по дружбе". Мы взрослые люди, здоровые, нам всем необходим секс. Это как будто бы ничего не меняет, вы просто чисто физически друг другу помогли», — сказала Таюрская в YouTube шоу «Бабские истории».
После этого началась пандемии, и вся команда оказалась «заперта» на самоизоляции. Ситуация с дружеским сексом опять повторилась, а после этого у пары уже начались романтические отношения.
Ранее Таюрскую обвиняли в том, что она увела Прусикина из семьи. Певица утверждает, что любовная история с коллегой началась уже после того, как они оба оказались свободными.
correctorПотому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..
correctorНациональная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??
VALGOR"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....
AlaxelМикробиологическая лаборатория в Форт-Дерике (США), по заказу Пентагона, на гранды президента Обамы 2014-2015гг....