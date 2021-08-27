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Аналитики спрогнозировали рост ипотечных ставок

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Ипотечные ставки в этом году могут достигнуть 9% и-за роста ключевой ставки, считают эксперты рейтинговых агентств.

«При прогнозируемом уровне ключевой ставки в 6-6,25% до конца года в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут устойчиво вырасти до 8,7-9% по ипотеке, а также до 14,5-22% по потребительскому кредитованию», — приводит ТАСС слова управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Ставки по всем продуктам коррелируют с ключевой ставкой ЦБ, поэтому дальнейшие изменения будут напрямую зависеть от ключевой, поясняет директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

В рейтинговом агентстве НКР полагают, что рост ипотечных ставок будет происходить в ответ на удорожание вкладов граждан как основного источника фондирования ипотеки. Средние ставки по новым ипотечным выдачам в рамках собственных программ банков к концу года достигнут 9%, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По прогнозу «Эксперт РА», средние ставки по ипотеке на вторичном рынке вырастут на 0,5-1 процентных пункта и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных госпрограмм.

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