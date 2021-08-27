«Форсаж 9» стал лидером пандемии по кассовым сборам

Девятая часть «Форсажа» собрала самую большую кассу во всем мире во времена пандемии, фильм стал единственным, кто преодолел отметку в 700 миллионов долларов.

Студия Universal в минувшую среду заявила, что мировые сборы новинки превысили 700 миллионов долларов. Картина лидировала по сборам во всем мире в течение четырех недель после релиза.

Почти треть от этой суммы принесли китайские зрители. Там фильм заработал более 200 миллионов. За последние пять лет это удавалось сделать лишь пяти картинам, среди которых «Форсаж 8» и «Хоббс и Шоу». Еще почти 173 миллиона в копилку добавил домашний прокат.

Во время пандемии, которая началась в 2020 году, крупный релизы терпят убытки. Дело в том, что определенное время кинотеатры были ограничения по заполняемости зала. Все это отразилось на кассовых сборах блокбастеров. Не помогли и переносы крупных премьер — зрители после самоизоляции все чаще стали пользоваться онлайн-кинотеатрами.