Серый червь из «Игры престолов» получил большую роль в новом сериале

Актер Джейкоб Андерсон, полюбившийся зрителям как Серый червь в «Игре престолов», получил одну из ключевых ролей в сериале про вампиров.
Новый сериал будет снят по мотивам романа Энн Райс «Интервью с вампиром», сообщает Deadline.
Андерсон сыграет бывшего дворянина, который хочет покончить с собой, но вместо этого становится вампиром. В кровожадного упыря его оборачивает коварный и обаятельный Лестат. Его на экране изобразит Сэм Рид («Белль», «Возмездие»).
К съемкам первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, планируют приступить в конце этого года. Премьера сериала состоится на AMC и платформе AMC+ в 2022 году.
В 1994 году по мотивам книги «Интервью с вампиром» Райс на экраны вышел одноименный фильм Нила Джорджана. Главные роли в нем исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер.
correctorПотому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..
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