Серый червь из «Игры престолов» получил большую роль в новом сериале

Актер Джейкоб Андерсон, полюбившийся зрителям как Серый червь в «Игре престолов», получил одну из ключевых ролей в сериале про вампиров.

Новый сериал будет снят по мотивам романа Энн Райс «Интервью с вампиром», сообщает Deadline.

Андерсон сыграет бывшего дворянина, который хочет покончить с собой, но вместо этого становится вампиром. В кровожадного упыря его оборачивает коварный и обаятельный Лестат. Его на экране изобразит Сэм Рид («Белль», «Возмездие»).

К съемкам первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, планируют приступить в конце этого года. Премьера сериала состоится на AMC и платформе AMC+ в 2022 году.

В 1994 году по мотивам книги «Интервью с вампиром» Райс на экраны вышел одноименный фильм Нила Джорджана. Главные роли в нем исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер.