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Документальный фильм про Наполеона покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Документальный фильм «Наполеон: Путь Императора» покажут на Первом канале к 200-летию со дня смерти государственного деятеля, сообщила пресс-служба телеканала.

Создатели документального фильма показали психологический портрет человека, играющего в опасную игру со смертью. Наполеон оказывается на волосок от гибели не менее шести раз, и каждый из этих случаев меняет его жизнь и укрепляет его убежденность в том, что он — избранник судьбы.

Вражеские пули на Аркольском мосту, яд при попытке покончить с собой, бомба в карете, попытки покушения — ничто из этого не убивает Наполеона, и благодаря этому он приобретает образ неуязвимого человека. Кульминацией его славы становится последняя схватка со смертью на острове Святой Елены.

Фильм «Наполеон: Путь Императора», выпущенный во Франции в этом году, впервые покажут 27 августа в 00.25 на Первом канале.

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