Депутат предложил отменить МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России следует отменить из-за его негативного воздействия, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — цитирует Арефьева Ura.ru.

По словам депутата, сейчас налогообложение и многие административные штрафы привязаны к МРОТ. «Он больше вредит, чем придает какой-то пользы. Я бы МРОТ отвязал от всех других параметров», — заключил депутат.

Сейчас МРОТ в среднем по России составляет 12,8 тысячи рублей. Депутаты от ЛДПР предлагают повысить его до 20 тысяч рублей, а члены партии «Справедливая Россия» — до 60 тысяч рублей.