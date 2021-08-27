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Стартовал монтаж основания кровли арены нового ЛДС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Монтаж профлиста кровли начался на многофункциональной ледовой арене в Новосибирске, строительство ускорили из-за отставания по срокам.

Монтаж кровли спортивного сооружения – важнейший этап комплекса работ по созданию теплового контура здания. На финальной стадии находится монтаж ферм-покрытия крыши основной арены, теперь строителям предстоит обустроить кровлю площадью около 17 тысяч квадратных метров, отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Материалы для этого подготовлены, основная часть профлиста уже находится на объекте. На малых аренах профлист и подсистема смонтированы полностью. Параллельно для закрытия теплового контура ведется монтаж витражей основной арены ЛДС.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тысяч квадратных метров будет включать в себя основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко потребовал устранить отставание в строительстве ледовой арены в Новосибирске, о котором стало известно на днях.

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