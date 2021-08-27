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Бурятия подарит квартиру чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Бурятии

Обладатель золотой медали на Паралимпийских летних играх в Токио Михаил Асташов получит из республиканского бюджета сертификат на покупку квартиры площадью от 70-80 квадратных метров, премию в размере 1,5 миллиона рублей и пожизненную выплату в размере 30 тысяч рублей в месяц, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Асташов завоевал золотую медаль в соревнованиях по велоспорту в дисциплине трек, гонка преследования на 3000 метров на Паралимпийских летних играх в Токио. Он установил мировой рекорд в этой дисциплине.

«Тренеру, подготовившему призеру Паралимпийских игр, также будет выплачена денежная премия в размере 1,5 миллиона рублей, а также ежемесячная выплата в размере 13 тысяч пожизненно», — сказал Цыденов.

Михаил Асташов родился 16 октября 1988 года в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. В прошлом году на Чемпионате России по велоспорту стал победителем на дистанции 1 километр и в гонке преследования на 3 километра. И уже на первой паралимпиаде он взял главную спортивную награду, установив при этом мировой рекорд.

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