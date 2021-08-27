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Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva Travel продлили жизнь на несколько лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба губернатора Самарской области
Тема: Русские машины
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