Водитель «Жигулей» спровоцировал аварию из четырех машин в Хакасии

Водитель «Жигулей» на трассе отвлекся и врезался в иномарку, это привело к столкновению с еще двумя машинами, сообщает УГИБДД по Хакасии.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2106» в четверг не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди Honda CR-V, который остановился на проезжей части дороги, пропуская встречные машины.

Так как крайняя полоса для движения была закрыта в связи с ремонтными работами, от столкновения Honda CR-V по инерции сдвинулась вперед и причинила механические повреждения впереди стоящему Brilliance , который в свою очередь ударил Nissan Tiida Latio.

Все участники ДТП были трезвы. Водитель отечественной марки машины пояснил полицейским, что во время движения по участку производства дорожных работ отвлекся на встречный транспорт и не заметил, что впереди идущий автомобиль остановился.



Водитель ВАЗа и пассажир самостоятельно обратились в больницу. У водителя диагностированы ушибы, ссадины грудной клетки и коленного сустава. У пассажира рвано-ушибленная рана головы.







