Водитель «Жигулей» спровоцировал аварию из четырех машин в Хакасии

Водитель «Жигулей» на трассе отвлекся и врезался в иномарку, это привело к столкновению с еще двумя машинами, сообщает УГИБДД по Хакасии.
Водитель автомобиля «ВАЗ 2106» в четверг не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди Honda CR-V, который остановился на проезжей части дороги, пропуская встречные машины.
Так как крайняя полоса для движения была закрыта в связи с ремонтными работами, от столкновения Honda CR-V по инерции сдвинулась вперед и причинила механические повреждения впереди стоящему Brilliance , который в свою очередь ударил Nissan Tiida Latio.
Все участники ДТП были трезвы. Водитель отечественной марки машины пояснил полицейским, что во время
движения по участку производства дорожных работ отвлекся на встречный транспорт
и не заметил, что впереди идущий автомобиль остановился.
Водитель ВАЗа и пассажир самостоятельно обратились в больницу. У водителя диагностированы ушибы, ссадины грудной клетки и коленного сустава. У пассажира рвано-ушибленная рана головы.
gtk87Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...
correctorПотому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..
correctorНациональная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??
VALGOR"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....