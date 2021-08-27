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Дело банды сутенеров начали рассматривать в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Иркутский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении преступной группы, состоявшей из 22 человек, которые организовывали занятия проституцией.

По версии следствия, в 2015 году житель Иркутска создал преступную группу, в состав которой вовлек «знакомых, друзей и родственников с низкими моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми».

ОПГ создала сеть фирм по оказанию интимных услуг, с вовлечением в том числе несовершеннолетних. Преступную деятельность пресекли в 2019 году. Лидер банды скрывался, но в 2021 году его задержали в Батуми.

К уголовной ответственности привлекли 22 человека. Были допрошены более 250 свидетелей, объем уголовного дела составил 105 томов.

Иркутский областной суд начал рассматривать уголовное дело по существу. Дела троих обвиняемых направили в суд раньше в связи с заключением ими досудебного соглашения. В ближайшее время суд огласит им приговор.

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