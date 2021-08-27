Моргенштерн вызвал у молодежи больше всего доверия

Российский рэпер Моргенштерн стал лидером рейтинга доверия публичным личностям, его чаще всего выбирали участники опроса в возрасте 14-21 года.

Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». Варианты ответы не предлагались, выбор делался исходя из их личных предпочтений опрашиваемых.

На втором месте Егор Крид, на третьем — Антон Птушкин. Далее по убыванию — Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимати, Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов, Ида Галич.