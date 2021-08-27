НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Моргенштерн вызвал у молодежи больше всего доверия

Источник:
Sibnet.ru
270 1
Фото: © morgen_shtern, instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн стал лидером рейтинга доверия публичным личностям, его чаще всего выбирали участники опроса в возрасте 14-21 года.

Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». Варианты ответы не предлагались, выбор делался исходя из их личных предпочтений опрашиваемых.

На втором месте Егор Крид, на третьем — Антон Птушкин. Далее по убыванию — Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимати, Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов, Ида Галич.

Еще по теме
Google сравнил кумиров 2006 и 2021 годов
Лариса Долина вышла на тропу войны с поющими тиктокерами
Трейлер фильма-концерта Билли Айлиш появился в Сети
Певицу Полину Гагарину уличили во лжи
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтай и Байкал попали в десятку курортов с экстремальными маршрутами
Стартовал монтаж основания кровли арены нового ЛДС
Бурятия подарит квартиру чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову
Водитель «Жигулей» спровоцировал аварию из четырех машин в Хакасии
Самое популярное
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть
Эксперты объяснили, зачем талибы подводят глаза
Обсуждение (1)
Картина дня
Теракты в кабульском аэропорту унесли жизни более 100 человек
Байден пообещал покарать террористов за взрывы в Кабуле
Поклонскую отправят на острова в Африке
Минздрав зарегистрировал вакцину «Эпиваккорона-Н»
Топ комментариев

gtk87

Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....
Sibnet.Ru